UDINE Prorogata dalle 18 di oggi fino alla mezzanotte di domenica l'allerta meteo di colore arancio della Protezione Civile FVG. Dal pomeriggio ancora precipitazioni moderate, dalla sera e per sabato precipitazioni intense o molto intense sulle zone montana e pedemontana, specie Alpi e Prealpi Carniche, più moderate e sporadiche su bassa pianura e costa. Possibili temporali. Quota neve inizialmente intorno ai 500-700 metri, in rialzo nella notte. Sabato in giornata quota neve a 1800 sulle Prealpi, 1500 metri circa sulle Alpi. Soffieranno Scirocco sostenuto sulla costa e venti meridionali forti in quota. Domenica 6 dicembre: di notte e di mattina precipitazioni molto intense su Alpi e Prealpi Carniche con quota neve oltre i 1500-1800 metri. Soffieranno Scirocco sostenuto sulla costa e venti forti da sud in quota. In giornata rovesci e temporali con piogge intense potranno interessare anche il resto della regione, con quota neve in calo a 1000-1200 metri e forti raffiche di vento da sud. In serata fenomeni in esaurimento. Nella giornata di ieri il maltempo ha creato non poche ripercussioni sulla viabilità autostradale e locale. Traffico in tilt a Udine tra viale delle Ferriere e piazzale Cella a causa di un perdita di gasolio da parte di un furgoncino attorno alle 7.30. Ci sono stati alcuni piccoli incidenti, senza gravi conseguenze per le persone e per evitare ulteriori sinistri a causa dell'asfalto scivoloso il traffico è stato completamente deviato su altre strade. Questo ha causato forti rallentamenti in tutta la zona per buona parte della mattinata. A Tarvisio invece i Carabinieri hanno rintracciato un cittadino straniero che, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, versava in precarie condizioni fisiche e presentava sintomi di ipotermia. L'uomo, forse a seguito di una caduta accidentale verificatasi a Coccau, presentava anche qualche trauma agli arti superiori e alla testa. Immediatamente soccorso dai sanitari del 118, è stato trasferito presso l'ospedale di Tolmezzo e poi a Udine in terapia intensiva.

