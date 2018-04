Stramaccioni in pole position ma spuntano anche Reja e Ventura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI SPOGLIATOIUDINE Il nodo è uno solo: chi accetterà di allenare una squadra per quattro partite e poi salutare la truppa come se niente fosse? È difficile trovare un nome così malleabile. La società deve presentare al possibile sostituto di Massimo Oddo un progetto più longevo. Non basta un impegno a tempo, serve perlomeno un contratto da quattro partite (con salvezza annessa) più un'altra stagione. Una scossa è necessaria, ma la famiglia Pozzo non vuole scelte di corto respiro.I NOMIQuello che circola più insistentemente ha le...