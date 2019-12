«Strage di Natale, un delitto efferato»

LA CERIMONIA

UDINE «Un giorno importante perché ci consente di ricordare pubblicamente l'impegno e la dedizione quotidiana di uomini e donne per garantire sicurezza e rispetto delle regole alla nostra comunità. Questa commemorazione rappresenta un atto doveroso per non dimenticare il sacrificio dei poliziotti che, nell'intento di svolgere il loro compito, hanno pagato il prezzo più alto». Con queste parole Riccardo Riccardi, vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, ha voluto ricordare ieri mattina a Udine, in piazzale d'Annunzio, la memoria dei tre agenti della Polizia di Stato - Adriano Ruttar, Giuseppe Guido Zanier e Paolo Cragnolino - rimasti uccisi dall'esplosione verificatasi all'alba del 23 dicembre del 1998. Accanto a lui c'erano il Questore di Udine, Manuela De Bernardin, la Medaglia d'oro al valor militare, Paola Del Din, il vicesindaco di Udine Loris Michelini e i rappresentanti delle forze dell'ordine della città. Nel corso dell'annuale cerimonia di commemorazione, sono stati deposti due omaggi floreali presso la lapide posta in viale Ungheria, luogo ove occorsero i tragici fatti e presso il Monumento a loro dedicato ed inaugurato lo scorso anno alla presenza del Capo della Polizia ubicato in Largo Ospedale Vecchio.

«È stato un delitto efferato che è entrato nell'anima di questa città - ha spiegato il Questore a margine della cerimonia - e noi ci troviamo da 21 anni in un periodo natalizio ma con sentimenti di pace, serenità e condivisione per ricordare i nostri caduti». A seguire, l'arcivescovo di Udine, monsignor Andrea Bruno Mazzocato ha officiato una messa nella chiesa Santo Spirito delle Suore Ancelle, alla presenza dei familiari dei tre agenti e delle massime autorità civili e militari. Al termine della cerimonia, il questore De Bernardin ha consegnato alle famiglie di Paolo Cragnolino, Guido Zanier e Adriano Ruttar un quadro che ritrae i tre poliziotti caduti nell'adempimento del loro dovere. Riccardi ha voluto testimoniare alle forze dell'ordine e alle famiglie dei tre agenti scomparsi la vicinanza della Regione, sottolineando il senso del dovere, la generosità e la solidarietà che animano quanti operano per tutelare la serenità dell'intera collettività. «Mai ci stancheremo - ha concluso il vicegovernatore - di ringraziare coloro i quali difendono tutti noi a costo della loro stessa vita». In un primo tempo si pensò a una vendetta nei confronti del titolare del negozio, ma ben presto questa pista venne abbandonata. Le indagini si concentrarono sulla Udine notturna di quegli anni e portarono alla luce un'organizzazione criminale albanese che controllava traffici di droga e prostituzione. Durante il processo le accuse di strage non ressero, ma rimasero quelle di associazione mafiosa e sfruttamento della prostituzione. Nel 2013 la revisione dell'appello disposta dalla Cassazione ha fatto cadere le accuse più gravi, quelle di strage (perché il fatto non sussiste) e di associazione mafiosa (ridimensionata alla semplice associazione a delinquere). Una vicenda che ancora non ha trovato colpevoli.

