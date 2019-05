Strade dissestate e soste selvagge, i cittadini si lamentano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL SERVIZIOUDINE Neanche un mese di attivazione, ma il nuovo servizio eUrp, voluto dall'amministrazione Fontanini per raccogliere le segnalazioni dei cittadini in sostituzione al precedente ePart, ha già raccolto una cinquantina di comunicazioni da parte degli udinesi su cosa non va in città. Cambia la piattaforma, ma il principale tema delle lamentele rimane lo stesso: strade e viabilità. Tra le maggiori fonti di disagio si conferma il dissesto di alcune vie. In viale Venezia (all'altezza del civico 48) un cittadino segnala una situazione...