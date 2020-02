VIABILITÀ

UDINE I Comuni sono in difficoltà nella gestione della viabilità comunale di competenza, dopo che sono state soppresse le Province che erogavano risorse per tale finalità. Così la Regione ha approntato un nuovo disegno di legge per definire criteri e modalità per finanziare la sistemazione del piano viabile, dei marciapiedi, degli attraversamenti pedonali, dell'illuminazione oltre che la manutenzione della piattaforma stradale, la sistemazione della segnaletica verticale, di parcheggi e delle pertinenze stradali. Il testo è stato illustrato ieri al Consiglio delle Autonomie, presente il vice presidente della Regione Riccardo Riccardi, dopo che era già stato visionato dalla Commissione competente del Cal. Il Consiglio delle Autonomie ha espresso un'intesa preliminare, in attesa che il testo sia ridiscusso dalla Giunta chiamata ad esprimersi sulle proposte integrative degli enti locali, ai quali il disegno di legge dovrà quindi essere nuovamente sottoposto. Il testo della Giunta prevede che sia data priorità nell'erogazione dei fondi per gli interventi ai Comuni più piccoli e ai territori gravati da una presenza sistematica di trasporti eccezionali. Il Comune di Aviano ha però avanzato la proposta che tra le priorità siano inseriti anche i Comuni montani. Da rivedere anche i criteri di riparto delle risorse: il Comune di San Vito al Tagliamento ha chiesto che si guardi al numero degli abitanti, quello di Precenicco ai chilometri di strade comunali presenti sul territorio di un ente e all'utilizzo delle stesse. Il provvedimento prevede per il 2020 un importo di 50mila euro per le spese di parte corrente e 200milaeuro per quelle in conto capitale. Stessa cifra per il 2021, mentre per il 2022 la copertura sale a un milione. Il Consiglio delle Autonomie ha poi espresso all'unanimità l'intesa sull'ampliamento delle misure per il contrasto alla solitudine, un provvedimento della Giunta che modificherà la legge regionale 22 del 2014 dedicata alla «Promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche all'9 della legge regionale 15/2014 in materia di promozione sociale». La legge in vigore, con le modifiche e le integrazioni proposte, «permetterà di ottenere un testo unico e favorire maggiore flessibilità nell'attuazione degli interventi su un fenomeno che non riguarda solo una parte della società, quella più anziana ha sottolineato il vice presidente Riccardi -, ma coinvolge anche l'adolescenza». La norma, ha aggiunto, «deve diventare un caposaldo delle attività di prevenzione riguardo un problema che presenta condizioni di sofferenza importanti». I soggetti attuatori restano Comuni, Aziende sanitarie, Asp, scuole, associazioni ed enti del Terzo settore, ma si ampliano gli ambienti (scuola e lavoro) dove effettuare i monitoraggi e proporre le iniziative. Si ampliano anche le modalità di azione, perché si prevede l'utilizzo della Rete.

Antonella Lanfrit

