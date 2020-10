(al.pi.) A Udine arriva il Giro d'Italia e la viabilità cambia per permettere il transito della carovana. Le modifiche per Giardin Grande partiranno dalle 20 di lunedì 19 ottobre, con il divieto di sosta in tutta la piazza; dalle 5 alle 15 di martedì, inoltre, sulla stessa area sarà istituito il divieto di transito (in vigore anche sulle strade di accesso come Largo delle Grazie e viale della Vittoria), con conseguenti deviazioni. In centro storico le modifiche alla viabilità inizieranno dalle 18 di domenica 18 ottobre e continueranno fino alla stessa ora di martedì 20, con il divieto di sosta e di transito in piazza Libertà, via Lionello, piazza Del Duomo, via San Francesco (fino piazza Duomo), piazzetta Bertrando e via dei Calzolai. Stesse prescrizioni anche in via Del Maglio (parcheggio antistante il Palaindoor) da lunedì 19, dalle 9 alle 20, mentre in piazza Patriarcato, dalle 6 alle 15 di martedì 20, sarà in vigore il divieto di sosta. Martedì, giorno di partenza della tappa, ci saranno modifiche lungo tutto il percorso: dalle 8.30 alle 10.40 circa (finché non saranno passati i ciclisti e ripristinata la viabilità normale), sarà istituito il divieto di transito in via Manin, piazza Libertà, via Vittorio Veneto, via Gorghi, via Crispi, piazza Garibaldi, via del Gelso, via Poscolle, via Marco Volpe, via Micesio, piazzale Diacono, via di Toppo, piazzale Osoppo, viale Volontari della Libertà, piazzale Chiavris, viale Tricesimo, un tratto di via Cividina e tutte le vie che confluiscono su quelle toccate dal percorso. In questa fascia oraria i cittadini sono invitati a ridurre il più possibile gli spostamenti in auto. Sempre nello stesso giorno, dalle 7 alle 11, non si potrà parcheggiare in diverse vie, come Manin, Vittorio Veneto, Crispi, piazza Garibaldi, via del Gelso, via Volpe, via Micesio, piazzale Diacono, via Di Toppo, viale Volontari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA