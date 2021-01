VIABILITÀ

TARVISIO Porre fine, una volta per tutte, all'annoso problema che, con cadenza pressoché annuale in concomitanza con precipitazioni nevose consistenti, mette in seria difficoltà i collegamenti lungo l'arteria stradale tra Cave del Predil e Sella Nevea.

IL NODO

È ciò che hanno chiesto i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia-Vivi Tarvisio Isabella Ronsini e Franco Baritussio attraverso un'interpellanza presentata all'amministrazione guidata da Renzo Zanette. Le copiose nevicate di questi giorni, con le conseguenti valanghe e slavine scattatesi sia in Comune di Tarvisio sia in quello di Chiusaforte dai pendii che sovrastano la strada provinciale 76 della Val Raccolana, hanno riportato alla luce una problematica che da decenni attanaglia la zona e che, nonostante alcuni lavori effettuati nel tentativo di superare la questione, non si è mai riusciti a risolvere definitivamente.

Ciclicamente, infatti, sono diversi i fronti nevosi che raggiungono la strada e che possono anche portare al totale isolamento di Sella Nevea, località che negli anni passati è risultata irraggiungibile anche per giorni interi con evidenti disagi per i residenti, le attività e i turisti.

L'INTERVENTO

«Chiediamo al Sindaco - si legge nell'interpellanza - se alla luce dei nuovi e ripetuti eventi valanghivi, non sia il caso di valutare uno studio di fattibilità di tunnel paravalanghe, in concerto anche con il Comune di Chiusaforte e FVG Strade, l'ente proprietario della strada». Secondo i consiglieri Ronsini e Baritussio, il possibile intervento non dovrebbe però limitarsi alla sola zona del recente distacco, ovvero nei pressi del lago, ma anche ad «altri punti critici della strada che collega Cave del Predil a Sella Nevea». La soluzione potrebbe essere quella presa poco lontano da qui, in particolare guardando gli interventi simili che sono già stati realizzati lungo alcune strade della Carnia o del Cadore. Qui, al posto delle reti e dei semplici paravalanghe installati lungo la strada provinciale 76 e «in parte divelti dall'attuale slavina», si è optato per manufatti in cemento e pietra sopra i quali far scivolare la neve che così non raggiunge il manto stradale. «Soluzioni più stabili che, a fronte di una spesa sicuramente maggiore, porterebbero però minor pericolo, minori disagi e minori manutenzioni». L'altra problematica relativa ai paravalanghe attualmente installati, infatti, è data proprio dalla necessità di continue manutenzioni che «soprattutto in periodo estivo, risultano troppo laboriose e non sempre immediatamente eseguibili. I tunnel sarebbero probabilmente le soluzioni definitive ad un problema che si è dimostrato di difficile e costosa gestione, con risultati che spesso non rispecchiano l'impegno profuso nei lavori eseguiti».

Tiziano Gualtieri

