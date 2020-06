PRATA

La Strada del Mobile è arrivata al traguardo. Oggi pomeriggio verrà aperto, finalmente, l'ultimo tratto dell'importante arteria 434, che va dalla zona industriale di Prata a Maron.

Lo comunica il sindaco Dorino Favot, ricordando che il tronco finale si inserisce tra i lavori del secondo lotto, che vanno a completare quanto già realizzato per la riqualificazione della Strada del Mobile, asse viario determinante per l'economia del comprensorio. Restava da fare questo ultimo tratto, che ha avuto una lunga gestazione a causa di complesse vicissitudini, legate alla cessata attività dell'impresa (risalente al 2016) a cui inizialmente erano stati affidati i lavori.

«L'opera pubblica è stata eseguita grazie ai fondi regionali gestiti da Fvg Strade - sottolinea il sindaco Favot -. Sono appena stati redatti e sottoscritti i verbali di chiusura lavori, con la relativa presa in carico delle zone di pertinenza accessorie, a carico dei due comuni di Prata e Brugnera. Esprimo la mia soddisfazione perché è arrivato a conclusione un intervento che migliora, ulteriormente, la viabilità e il servizio dei nostri territori, in particolare per i collegamenti tra le attività produttive. Abbiamo toccato con mano la disponibilità a collaborare da parte di Fvg Strade, per rendere questo tratto maggiormente utilizzabile, grazie alle migliorie che si sono rese necessarie in corso d'opera».

Nel febbraio del 2018, dopo un lungo stop, era ripartito il cantiere per realizzare quest'ultimo stralcio della 434. Oggi pomeriggio l'ultimo tronco della Strada del Mobile sarà aperto senza cerimonie ufficiali. Infatti, l'inaugurazione vera e propria è in programma per la metà di giugno, alla presenza delle massime autorità regionali.

Cristiana Sparvoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA