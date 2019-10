STRADA CHIUSA UDINE Strada chiusa al transito? Cartelli di divieto? Vabbè,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

STRADA CHIUSAUDINE Strada chiusa al transito? Cartelli di divieto? Vabbè, che importa, si passa lo stesso. Chissà quali sono le motivazioni che hanno spinto gli automobilisti ad attraversare comunque via Aquileia, in barba all'ordinanza comunale e soprattutto alle transenne, dimostrando decisamente uno scarso senso civico. Gia, perché la strada, che è appena stata ripavimentata con un investimento di 600mila euro, ed è ancora vietata alle auto. I lavori sono conclusi, certo, ma possono passare solo i frontisti, per accedere ai loro passi...