LA TRASMISSIONE

TARVISIO Toccherà alla Valcanale con i suoi luoghi e le sue storie di confine, inaugurare la seconda edizione del programma Di là dal fiume e tra gli alberi, format televisivo in ventisei puntate in onda da domenica 26 gennaio alle 22.10 su Rai 5 che si prefigge di raccontare il Paese Italia andando oltre le apparenze dei soliti cliché, spingendosi nel profondo alla ricerca dell'anima più vera della nostra nazione attraverso i suoi territori più nascosti. La scelta della regista Monica Ghezzi è caduta proprio sulla Valcanale, questo eccezionale lembo di terra dove i confini, quelli interiori, si sono dissolti molto prima della caduta di quelli materiali, costruiti dall'uomo. La trasmissione avrà il compito di restituire uno spaccato della quotidiana transfrontalierità che si può vivere e respirare nel tarvisiano, lì dove si incontrano tre Stati, dove convivono tre popoli che la storia ha spesso separato ma che la Valcanale, come una madre adottiva, ha cullato, avvolgendoli tra le imponenti pareti alpine e riparandoli con i boschi di una foresta millenaria. Durante i cinquantadue minuti in cui le telecamere della Rai sono andate alla ricerca del nascosto, si potranno ascoltare e vedere scorci di vita vissuta a cavallo di un luogo di confine dove quasi tutti hanno radici meticcie come Angelo, scrittore friulano di origine balcanica oppure Alfredo, maestro di sci, nato a Tarvisio ma nelle cui vene scorre sangue austriaco, oppure Davide che vive davvero di là dal fiume e tra gli alberi. Si potrà seguire Emilio, il ciclonauta o imbattersi in Lina: una tarvisiana che non appena oltrepassa il vecchio confine si trasforma in Lina l'austriaca. Storie che, pur sembrando favole, riveleranno il loro carattere umano di vita vissuta in una zona dove i confini non sono mai stati in gradi di fermare le amicizie, le speranze, gli amori: come quello tra Nives e Romano che - pur potendo guardare il mondo dalle più alte vette del Pianeta - hanno deciso di vivere in questa valle.

Tiziano Gualtieri

