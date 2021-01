RIFORNIMENTI

UDINE Se in fondo al terribile tunnel della crisi pandemica si intravede finalmente una luce grazie al vaccino, purtroppo ancora non è così per la tematica dell'emorragia di risorse dovute al fenomeno del pendolarismo oltreconfine. In tal senso, se lo sforzo della Regione è massimo, con l'impegno del presidente Massimiliano Fedriga e dell'assessore regionale all'Energia, Fabio Scoccimarro, purtroppo non si può dire lo stesso del Governo giallorosso che ancora una volta latita e da cui non è arrivato alcun segnale riguardo alla necessaria compartecipazione dello Stato al rifinanziamento dello sconto carburanti. Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale della Lega, Diego Bernardis, che ritorna a fare il punto sulla situazione vendite carburanti. A novembre 2020 nel territorio provinciale di Gorizia, rispetto allo stesso mese del 2019, c'è stato un importante incremento delle vendite di carburanti pari al +30,4% - rende noto il consigliere - Infatti, i litri venduti sono passati da 2.917.494 a 3.805.846 per effetto dei confini chiusi a causa della pandemia da Covid. I dati sono ancora più eclatanti se si prende in considerazione il solo territorio comunale di Gorizia, dove il fenomeno del pendolarismo del pieno è portato all'estremo a causa della mancanza di un vero e proprio confine e, infatti, a novembre 2020 si è registrato un aumento di vendite pari al +139,6% rispetto a novembre 2019, con 885.443 litri venduti in totale rispetto ai 369.549 del precedente anno.

