Ancora stop per le lezioni di catechismo e le attività degli oratori, ma via libera alla celebrazione delle messe, degli altri sacramenti e, naturalmente anche dei funerali. Resta la prescrizione di non scambiarsi il segno della pace e la particola dovrà essere data in mano. Sono le decisioni assunte ieri concordemente dai vescovi di Udine, Gorizia e Trieste, che così si allineano, «in via precauzionale», alla sospensione delle attività scolastiche disposte dalla Regione in accordo con il Governo nazionale. «Le messe potranno essere nuovamente celebrate a porte aperte, alla presenza dei fedeli», ha spiegato ieri l'arcivescovo di Udine, monsignor Andrea Bruno Mazzocato, e riprendono anche «la celebrazione degli altri sacramenti, dei funerali, come pure delle altre celebrazioni liturgiche e devozionali». Nel documento predisposto dal presule, di precisa anche che «non sarà possibile scambiarsi il segno della pace e la Santa Eucaristia dovrà essere ricevuta sulla mano. Inoltre, le acquasantiere dovranno restare vuote. Le attività caritative «potranno continuare ha aggiunto monsignor Mazzocato -, sempre nel rispetto delle esigenze generali di prevenzione indiate dalle autorità regionali». Non solo un elenco di atti possibili e di attività negate, però. L'arcivescovo, infatti, sollecita anche a vivere questa situazione con «spirito cristiano», pregando perché «il Signore ci conceda la grazia della sua protezione, di donare la guarigione ai malati e la pace eterna a coloro che sono morti. Gli chiediamo ha aggiunto di sostenere coloro che hanno maggiori responsabilità nella lotta contro questa insidiosa epidemia: i responsabili di governo, le forze dell'ordine, i medici, gli infermieri, gli scienziati, impegnati nella ricerca di efficaci rimedi». E l'attenzione della Chiesa friulana va anche all'economia: «Preghiamo conclude infatti l'arcivescovo affinché le conseguenti difficoltà economiche non pesino sulle spalle degli imprenditori, dei lavoratori e, soprattutto, dei poveri e dei bisognosi».

A.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA