IL CASOUDINE Stop alle manifestazioni No green pass in piazza Libertà. Anche il sindaco di Udine Pietro Fontanini sta pensando di seguire l'esempio di Trieste dove il primo cittadino Roberto Dipiazza, di fronte al boom di contagi nel capoluogo giuliano (con dati che hanno precipitato il Fvg a maglia nera), sta valutando con uffici e Prefettura se sia possibile varare un'ordinanza di divieto di assembramento, per evitare le concentrazioni...