(al.pi.) Rinunciare ai canoni di palestre e impianti sportivi per non rischiare di perdere società sportive attive da decenni. Lo chiede Fratelli d'Italia, con il coordinatore regionale, onorevole Walter Rizzetto, e il consigliere comunale Antonio Pittioni. «I Comuni rinuncino ai canoni per gli impianti sportivi dati in affitto ha detto il primo - si tratterebbe di una misura concreta per dare un po' di ossigeno ad un settore duramente colpito dalle conseguenze dell'epidemia». «Sono esigenze che nei giorni scorsi ci sono state esposte da numerose società sportive dilettantistiche del nostro territorio e in particolare di Udine ha aggiunto Pittioni - molte di esse ora si trovano in difficoltà con il pagamento dei canoni perché sono colpite da grosse problematiche per i mancati introiti di quote associative e mancate sponsorizzazioni e questo significherebbe il fallimento per questi sodalizi, quanto mai fondamentali per le attività dei nostri figli. Per questo motivo ci siamo coordinati con l'onorevole Rizzetto affinché il Governo si faccia carico ad intervenire per coprire i minori incassi dei Comuni che valutino l'azzeramento degli affitti di palestre, piscine e strutture di loro proprietà. Inoltre, come sta già avvenendo per altre categorie, chiediamo che a livello locale si istituisca quanto prima un tavolo tecnico con le società sportive dilettantistiche cittadine per poter affrontare tutte le proposte e le istanze da mettere in campo nel post emergenza».

