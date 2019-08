CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Stazione di Udine, 12 agosto 2019, ore 20. Scendo dal regionale Trieste-Udine-Carnia dopo una giornata di lavoro e come al solito osservo i ciclisti, in prevalenza austriaci che armeggiano con le loro biciclette per scendere a Udine e rincasare con l'Intercity Bus delle ferrovie austriache che partirà a breve dal piazzale di fronte alla stazione.Dalla messa in servizio dei nuovi elettrotreni Civity Etr 563/4 c'è stata una svolta positiva per la mobilità dolce o cicloturistica: sempre più passeggeri utilizzano il treno per trasportare la...