L'APPELLO

UDINE Una stanza degli abbracci anche alla Quiete, come a Latisana. La consigliera dem Eleonora Meloni, chiede che «il Comune di Udine raccolga le buone pratiche già avviate a Latisana e Azzano Decimo e attivi alla Quiete dei dispositivi per visitare gli ospiti in piena sicurezza». Un'esigenza sostenuta anche da Tatiana Rojc, senatrice Pd, che chiede che la Regione «faccia suo e rilanci l'accorato appello di Sant'Egidio». Delle stanze degli abbracci si è discusso al vertice con Federsanità nei giorni scorsi, come sottolinea il direttore della Asp Desio di Palmanova, Flavio Cosatto. Ma ancora la sua struttura (allo stato covid free) non se ne è dotata. «La circolare del ministero è stata pubblicizzata solo lunedì dalla Regione». Ma, rammenta, «ci sono costi di sanificazione della sala, costi del personale, quindi è un problema che va studiato anche sotto il profilo della gestione. In un momento in cui dobbiamo dare priorità alla salute e a ridurre i contagi, un'operazione di questo tipo risulta difficile. Queste strutture hanno dei costi che si caricherebbero sul bilancio. Ad oggi nessuno ci ha assicurato dei contributi per questo».

