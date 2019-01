«Stalli blu, così si penalizzano residenti e pendolari»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SOSTAUDINE Una scelta incomprensibile, che colpisce residenti e pendolari e che dimostra ancora una volta la mancanza di progettualità della giunta Fontanini. Il capogruppo del Pd, Alessandro Venanzi commenta così la decisione di Palazzo D'Aronco di istituire la sosta a pagamento nell'area dietro alla stazione ferroviaria, lungo via della Cernaia (tratto da viale Palmanova a via del Vascello), via del Vascello e via Medici (tratto tra viale Palmanova e il civico 20), dove attualmente il posteggio era gratuito con disco orario. Quella di...