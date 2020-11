IL CASO

UDINE Tra Comune e Udinese Calcio si inserisce un'altra volta l'Anac, che sull'utilizzo dello Stadio Friuli ha sollevato alcuni rilievi. Dal canto suo, Palazzo D'Aronco ha confermato le sue decisioni, aprendo alla possibilità di alcune modifiche economiche. Nel 2013 il Comune di Udine ha infatti ceduto il diritto di superficie dellp stadio Friuli al club bianconero per 99 anni, in cambio della sua ristrutturazione e di un canone di 45mila euro l'anno per tutta la durata del rapporto (pari a complessivi 4,45 milioni di euro). A questo si aggiunge che l'Udinese ha fatto richiesta, sfruttando la legge Delrio, per realizzare lo Stadio 2.0, inserendo nel compendio 19mila metri quadrati di attività complementari a quelle sportive (ristorazione, spazi per il wellness e poliambulatori, sale congressi ecc), richiesta che il consiglio comunale ha approvato nel 2018; sul progetto definitivo, però, non si è ancora tenuta la conferenza dei servizi decisoria. Nel frattempo, l'Autorità nazionale anticorruzione, dopo una prima contestazione nel 2015 cui il Comune ha risposto, ha aperto un procedimento in merito alla delibera di approvazione da parte del consiglio comunale, il cui esito è stato comunicato all'amministrazione a inizio ottobre: «I rilievi sollevati ha spiegato ieri l'assessore ai contenziosi, Silvana Olivotto - riguardano la natura giuridica dell'atto originale: secondo l'Anac dovrebbe essere una concessione e non una cessione; inoltre, la durata del diritto di superficie di 99 anni eccede quella prevista dalla Delrio, di 90. Tra le altre cose, infine, viene evidenziato che nella valutazione dello stadio effettuata per la cessione del diritto di superficie del 2013, non si è tenuto conto dei possibili incrementi di valore determinati dagli investimenti fatti dall'Udinese. L'Anac inoltre sottolinea che il Comune doveva valorizzare la sponsorizzazione del nome dello Stadio (Dacia Arena) e chiede che vengano rinegoziati i rapporti economici con la società bianconera». Sentiti uffici e avvocatura, ieri la giunta ha stabilito come rispondere e, dopo aver valutato diverse ipotesi (tra cui quella di aderire ai rilievi, scartata perché il contratto non prevede modifiche di prezzo, per la bassissima possibilità di effettiva negoziazione del canone con l'Udinese e perché avrebbe significato rinnegare gli atti del Comune, esponendolo a richieste di risarcimento), ha deciso di contestare quasi tutti i rilievi: «Il Comune ha detto Olivotto - ha optato per una linea coerente con quanto fatto, cioè la cessione del diritto di superficie. Sosteniamo inoltre che il contratto del 2013 non può dare luogo a nuove richieste economiche da parte del Comune; questo però non esclude che, a un'eventuale variante urbanistica a favore dell'Udinese, possano essere chieste contropartite di utilità sociale, come l'asilo nido, o economiche».

Alessia Pilotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA