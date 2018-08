Spuntano i volontari anti-profughi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANNUNCIOUDINE Era stato il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, ad annunciare una settimana fa, nel corso di una sua diretta Facebook, ciò che la Giunta regionale ha deciso ieri, ovvero la collaborazione della Protezione civile nei controlli del territorio, con particolare riferimento all'immigrazione clandestina: «Utilizzeremo il Corpo dei forestali per collaborare nel controllo dei confini aveva detto venerdì Fedriga e stiamo vedendo come coinvolgere la Protezione civile per collaborare in questo controllo». Così ieri su...