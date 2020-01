IL CASO

MOIMACCO Avrebbe spruzzato un po' di spray al peperoncino sullo schienale del sedile di fronte a sé mentre stava andando a scuola, sulla corriera di linea della Saf che percorre il tragitto Udine-Cividale. Forse, è una delle ipotesi delle prime ricostruzioni, soltanto per fare una prova o così per gioco, senza intenzione di far male a nessuno.

LA RICOSTRUZIONE

E sarebbe stata proprio lei, una studentessa adolescente delle superiori, una dei primi a subirne gli effetti, assieme al ragazzo che sedeva accanto a lei. Alla fine, la centrale Sores di Palmanova, che ha inviato sul posto le ambulanze, avrebbe contato sei ragazzini soccorsi, ma quelli portati in ospedale per gli accertamenti del caso sarebbero stati di meno.

LA SOCIETÀ

La Saf, infatti, fa sapere che «alcuni adolescenti hanno manifestato fastidio e alla fine quattro ragazzi, minorenni in fascia superiori, sono stati accompagnati in ospedale per i controlli del caso. La corriera è stata sostituita. Il mezzo in cui si è verificato l'episodio sarà sanificato».

L'EPISODIO

Secondo la ricostruzione fornita dalla Saf, sulla base delle prime informazioni raccolte, «sulla corriera di linea Udine-Cividale ad un certo punto una persona avrebbe iniziato a giocare impropriamente con dello spray al peperoncino. Qualcuno ha riferito di provare del disagio, l'autista si è fermato, ha fatto scendere i passeggeri e ha chiamato i carabinieri. È arrivata anche l'ambulanza».

GLI EFFETTI

«La ragazzina, che viaggiava sul bus assieme ad altri adolescenti verso le superiori di Cividale - aggiunge il sindaco di Moimacco, Enrico Basaldella, che si è subito informato dell'accaduto -, avrebbe estratto lo spray per fare una prova contro il sedile di fronte. L'ambiente confinato della corriera ha fatto il resto. L'autista si è accorto del problema e ha accostato, davanti alla De Longhi, allertando i soccorsi. A quanto mi è stato detto dal funzionario della Saf due ragazzi avrebbero accusato prurito e tre sintomi un po' più importanti collegati allo spavento e all'agitazione», racconta Basaldella, che di mestiere fa il medico.

I SOCCORSI

A quanto riferito da chi era presente, la ragazzina che avrebbe maneggiato lo spray di autodifesa, senza intenzione alcuna di nuocere ad altri, sarebbe stata la prima a dover fare i conti con gli effetti: sarebbe stata proprio lei ad andare dall'autista con gli occhi gonfi, manifestando disagio.

Anche il vicino di posto avrebbe accusato un malessere, come altri passeggeri, anche per problemi legati all'ansia. L'autista quindi si è fermato a Moimacco, all'altezza di via del Tei. Sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine. Alcuni ragazzini, fortunatamente in condizioni non gravi, sono stati accompagnati in ospedale. Gli altri sono ripartiti su un'altra corriera, mentre il mezzo in cui era stato spruzzato lo spray è stato avviato alla sanificazione.

IL SINDACO

Secondo il sindaco di Moimacco «l'episodio dovrebbe insegnare ai ragazzini a fare più attenzione. Nonostante l'uso di questo spray sia legale, sarebbe opportuno renderne l'accesso un po' più regolamentato. Per il resto sono cose che possono capitare. La cosa che più conta è che questo episodio non abbia avuto strascichi importanti. Speriamo che serva loro di lezione perché facciano più attenzione in futuro».

