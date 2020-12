LA PANORAMICA

UDINE Gli abitanti di un centinaio di Comuni della provincia di Udine (su 153 in Fvg) potranno spostarsi in un raggio di 30 chilometri rispetto ai confini del paese di residenza durante il lockdown natalizio anti Covid. Potranno godere di questa possibilità coloro che hanno la residenza in un centro con meno di 5mila abitanti. Il confinamento previsto durante i giorni arancioni dal 28 al 30 dicembre e il 4 gennaio per loro sarà dunque meno soffocante, ma negli spostamenti consentiti non dovranno comunque recarsi nel capoluogo di provincia. Memore, infatti, delle osservazioni avanzate dai territori causa le situazioni paradossali createsi nel corso degli scorsi confinamenti a fasce - il Governo nel decreto legge di venerdì sera ha previsto che gli abitanti dei Comuni con una popolazione fino a 5mila abitanti possano spostarsi anche fuori dai confini comunali in un raggio non superiore ai 30 chilometri e senza la possibilità di raggiungere il capoluogo provinciale. Abitare infatti nella maggior parte dei centri della regione non è come abitare in un grande centro cittadino, con il rischio di non poter accedere a servizi importanti, se non fosse possibile varcare i confini di residenza. Godranno di questa libertà di spostamento coloro che abitano a Mortegliano, Reana, Gonars, Tarvisio, Premariacco, Talmassons, Buttrio, Castions di Strada, Sedegliano, Lestizza, Pradamano, Bagnaria Arsa, Aquileia, Corno di Rosazzo, Palazzolo dello Stella, Artegna, Cassacco, Osoppo, Ruda, Ragogna, Faedis, Carlino, Terzo d'Aquileia, Torviscosa, Varmo, Morsano al Tagliamento, Nimis, Mereto di Tomba, Porpetto, Moruzzo, Paularo, Muzzana del Turgnano, Bertiolo, Rive d'Arcano, Santa Maria la Longa, Magnano in Riviera, Dignano, Villa Santina, Colloredo di Monte Albano, Trasaghis, Coseano, San Pietro al Natisone, Torreano, Arta Terme, Paluzza, Aiello, Venzone, Ovaro, Bicinicco, Marano Lagunare, Forgaria, Attimis, San Vito di Fagagna, Treppo Grande, Moggio Udinese, Moimacco, Capriva del Friuli, Trivignano, Precenicco, Pontebba, Sappada, Enemonzo, Sutrio, San Vito al Torre, Flaibano, San Leonardo, Cavazzo Carnico, Ampezzo, Resia, Forni di Sopra, Malborghetto Valbruna, Socchieve, Prato Carnico, Pulfero, Verzegnis, Amaro, Prepotto, Bordano, Treppo Ligosullo, Lauco, Cercivento, Chiopris-Viscone, Chiusaforte, Lusevera, Forni di Sotto, Zuglio, Taipana, Forni Avoltri, Ravascletto, Montenars, Comeglians, Raveo, Rigolato, Sauris, Savogna, Stregna, Grimacco, Resiutta, Preone, Dogna e Drenchia, quest'ultimo il più piccolo Comune del Friuli Venezia Giulia, con 102 abitanti. «Credo che in questo decreto ci sia abbastanza confusione», ha commentato ieri il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, pur ammettendo di capire «le difficoltà delle scelte di questi momenti». A ribattere è stato il segretario regionale del Pd, Cristiano Shaurli, che si è chiesto: «Ma cosa ha fatto Fedriga per poter criticare? Almeno a Natale la smetta di fare l'indignato ha aggiunto -. Il Friuli Venezia Giulia finisce tra i peggiori d'Italia per contagi e decessi, con strutture e operatori stremati e all'esasperazione, con prevenzione e sanità territoriale in grande difficoltà. Fedriga ha concluso Shaurli dovrebbe piegare non lamentarsi».

A.L.

