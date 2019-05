SPORT UDINE (al.pi.) Il Comune dà il via alle iniziative in preparazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SPORTUDINE (al.pi.) Il Comune dà il via alle iniziative in preparazione degli Europei Under21, ma il consigliere Enrico Bertossi accusa l'amministrazione di non aver ideato alcun grande evento per i turisti. Da ieri, sono in circolazione i due bus personalizzati con i colori e le grafiche del Campionato, per promuovere l'appuntamento sportivo che Udine ospiterà tra il 17 e il 30 giugno: circoleranno coprendo ogni giorno una tratta diversa, con particolare attenzione alla linea 1, la più frequentata, e alla 9, che passa davanti allo Stadio....