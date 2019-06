Sport senza confini 400 ragazzi a Tarvisio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTOTARVISIO Uno sport senza confini e per di più praticato nell'età in cui, su tutto, prevale la voglia di condividere passioni e amicizia: è la magia che offre per la seconda volta consecutiva a Tarvisio, da venerdì a domenica, la manifestazione «Sport senza confini», con calcio, basket, volley e tennis praticato da 400 ragazzi, al massimo 18enni appartenenti a 26 squadre di 7 Paesi Sui campi, di confronteranno giocatori che arrivano da Austria, Slovenia, Croazia, Bosnia, Italia, San Marino e persino dalla Cina. In sintonia con il...