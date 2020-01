SPORT

MALBORGHETTO Agli amici fondisti, un abbraccio, firmato Piero Di Lenardo. È questo l'emozionante saluto che accoglie gli amanti dello sci nordico all'ingresso del nuovissimo centro sci fondo della Val Saisera Bassa realizzato dal Comune di Malborghetto-Valbruna e intitolato al compianto fondista e sportivo doc valbrunese. Si tratta della novità nel panorama sciistico dell'intera Valcanale con un tracciato composto da tre anelli della lunghezza di 2,5 chilometri, 3,3 e 3,75 chilometri oltre a una pista di riscaldamento e alcuni bypass. La pista, aperta fino alle 16.30, è fruibile con ticket giornaliero - disponibile presso il personale in pista, il gazebo al P1 o alla Saisera Hütte - al costo di sei euro, ma è gratuita per i residenti, i bambini fino ai 10 anni o i minorenni tesserati con gli sci club della Valcanale. «È stato un lavoro non facile - conferma il sindaco Boris Preschern in prima fila nella realizzazione - e per questo ci tengo a ringraziare Promoturismo FVG, gli uffici tecnico e lavori pubblici del mio Comune e l'assessore Alessandro Vuerich senza i quali non si sarebbe potuto ottenere questo risultato». La Regione «una volta capito la validità del progetto, ha coperto quasi interamente i costi». Oltre alla pista (circa 145mila euro), sono stati acquistati un nuovo mezzo battipista (160mila euro) e altri due cannoni spara neve (80mila euro) da affiancare ai due già presenti che si sono rivelati fondamentali per preparare il tracciato «mentre altrove si faticava, da noi era possibile fare fondo fin dal 24 dicembre cosa che - tra l'altro - ha permesso agli atleti degli sci club della Valcanale di allenarsi al meglio». Il sogno è quello di fare del centro Piero Di Lenardo un punto di riferimento non solo per gli amanti del fondo, ma anche per eventuali appuntamenti importanti. Il tracciato originario è stato infatti allungato, allargato e dotato di salite necessarie a ottenere l'omologazione Fisi. «La mia politica però è quella dei piccoli passi. Non sogniamo eventi non alla nostra portata. L'obiettivo, dopo tanti anni senza neppure un evento in Val Saisera, è riportare qui qualche gara. Siano campionati italiani, interregionali, regionali o anche zonali non importa. La pista omologata c'è e noi la mettiamo a disposizione del mondo sciistico regionale». In attesa dell'inaugurazione di venerdì 7 febbraio alle ore 12 alla presenza del governatore Massimiliano Fedriga, sono già in moltissimi ad aver testato il tracciato: tra di loro atleti internazionali di Coppa del Mondo, tra cui la nazionale italiana guidata da Federico Pellegrino. Preschern offre la pista anche ai Campionati Mondiali di Planica del 2023: «Potrebbe essere usata come luogo di allenamento o come eventuale tracciato di riserva». Che sulla Val Saisera insista un progetto di sviluppo complessivo più ampio non è una novità: il 2020 vedrà l'inizio dei lavori per il collegamento con la Val Dogna e il rifugio Grego «che diventerà fruibile anche d'inverno» trasformando la zona in una chicca per la fruizione degli sport e del tempo libero a 360 gradi. Preschern ha un altro sogno da realizzare. «Ho un'idea che mi solletica: trovare, sulla pista, un'insenatura dove, in totale sicurezza, realizzare un piccolo poligono da dedicare al biathlon, disciplina ora molto in voga e che può avvicinare i giovani allo sci di fondo».

Tiziano Gualtieri

