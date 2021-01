SPORT E CULTURA

UDINE Palazzo D'Aronco conferma l'impegno a sostegno delle donne vittime della tratta, ridotte in schiavitù e costrette a prostituirsi. Come ha spiegato l'assessore alle pari opportunità, Elisa Asia Battaglia, infatti, il Comune ha prorogato, fino al 30 giugno, l'adesione al progetto coordinato dalla Regione Fvg, contribuendo con uno stanziamento di 2.500 euro. L'iniziativa fornisce assistenza, accoglienza, sostegno psicologico e formazione alle vittime, per uscire dalla loro condizione. Sempre ieri, la Giunta ha anche concesso il patrocinio al progetto Isabella Deganis e le altre. Artiste in viaggio nella Commedia della vita, ideato dall'associazione Dars (Donne, arte, ricerca, sperimentazione), che vuole così ricordare la presidente del gruppo per vent'anni, scomparsa dieci anni or sono). L'iniziativa, che si svolgerà a novembre, prevede, tra le altre iniziative, una mostra con le opere di Isabella Deganis, la pubblicazione delle sue poesie, un incontro sulle donne del Medioevo a cura di Angelo Floramo, un'esposizione al femminile delle artiste friulane iscritte alla Sezione Arti Visive del Dars, partendo dalla Divina Commedia per arrivare ai giorni nostri, e il concorso di Mail Art sul viaggio di Dante.

Il 27 e il 28 gennaio, il Palaindoor Bernes ospiterà il Meeting Internazionale di salto in alto Udin Jump Devolpment, organizzato dalla Libertas Udine e «unico meeting italiano come ha ricordato l'assessore allo sport Antonio Falcone -, nel calendario internazionale riservato alla disciplina». L'anno scorso, tra gli ospiti dell'iniziativa spiccava il primatista mondiale di salto in alto Javier Sotomayor: «Per ovvie ragioni, quest'anno non sarà possibile ripetere queste partecipazioni, ma resta comunque un'occasione di visibilità per la città». Lo stesso assessore ha anche comunicato che la giunta ha deliberato orari e tariffe per il complesso tennistico Carlo Braida: l'amministrazione ha deciso di mantenere invariati i costi «che potranno cambiare ha detto -, quando faremo investimenti sul complesso, come ad esempio la realizzazione dei campi di padel».

