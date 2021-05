Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GIUNTAUDINE Due milioni e mezzo di incentivi per la ripartenza di progetti in ambito culturale e sportivo, attraverso bandi che potranno coprire fino al 100% del fabbisogno finanziario espresso nella domanda, con contributi compresi tra i 50mila e i 100mila euro. È il contenuto della delibera approvata ieri dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alla Cultura e allo Sport, Tiziana Gibelli, per «incentivare i progetti culturali e...