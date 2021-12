SPILIMBERGO

Un'assicurazione a portata di click senza doversi più preoccupare di fare ricerche online né di confrontare prezzi o condizioni contrattuali, dopo aver concluso la prenotazione di un viaggio d'affari. È questo il nuovo servizio che la multipiattaforma digitale BizAway offre ai travel manager, grazie al recente accordo siglato con Europ assistance Italia. L'ennesimo successo della società di Spilimbergo nata a gennaio 2015 dall'idea di Luca Carlucci e Flavio Del Bianco, due giovani che scoprono una nuova opportunità di business: in un mondo globalizzato - in cui si viaggia sempre di più per lavoro - non ci sono servizi completi per gestire l'organizzazione dei viaggi di lavoro in modo agile e flessibile. Attraverso uno strumento informatico proprietario, Luca e Flavio uniscono la passione per i viaggi e la tecnologia per apportare un valore reale alle aziende che sempre più utilizzano il digitale per organizzare le trasferte dei dipendenti. Oltre che a Spilimbergo, BizAway ha sedi Milano e in Spagna, a Barcellona e a Vigo.

LE PRENOTAZIONI

Dalla sua creazione sono state effettuate più di 60 mila prenotazioni attraverso la piattaforma e sono stati ottenuti più di 2 milioni di euro di risparmio per le oltre 500 aziende con cui lavora. «L'assicurazione è uno strumento di tutela fondamentale per chi viaggia e, al giorno d'oggi, lo è diventato ancora di più, tenuto conto dell'instabilità e dell'incertezza legate alla pandemia che determina alcuni disagi negli spostamenti, specie a lungo raggio», spiega Antonio Carlucci enterprise sales executive di BizAway. Al termine di ogni prenotazione sulla multipiattaforma digitale BizAway - dove è possibile organizzare e gestire tutti gli aspetti di un viaggio d'affari - il travel manager potrà selezionare l'opzione di stipula dell'assicurazione di viaggio e attendere l'arrivo della polizza da sottoscrivere, senza preoccuparsi di altro.

LA POLIZZA

La polizza Europ assistance di BizAway è studiata per una clientela business e prevede l'assistenza medica, il rimborso di eventuali spese sanitarie e la copertura per lo smarrimento del bagaglio, inclusi gli eventuali strumenti di lavoro in esso contenuti; inoltre non è prevista alcuna esclusione per epidemie, limiti di età, patologie preesistenti o croniche o eventuale residenza all'estero di un dipendente.

