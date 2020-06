SPILIMBERGO

«Il gioco è la medicina più grande. Il filosofo cinese Lao Tze non si riferiva certo a questo, ma è ben noto il contributo delle attività ludiche per migliorare l'apprendimento. Project Discovery segue lo stesso principio e lo applica alla scienza»: con queste parole la giornalista spilimberghese Maria Santoro (impegnata anima e corpo nelle attività del Patto per la Scienza) presenta il video game gratuito, ideato per illustrare quello che Sars-Cov-2 provoca al nostro organismo. I giocatori potranno partecipare all'analisi delle cellule e aiutare la comunità scientifica a sconfiggere la pandemia. In soli due giorni dalla presentazione, sono già 20mila i giocatori collegati e 500mila le analisi effettuate. Project Discovery Phase Three è il mini gioco ispirato al mondo della scienza in cui si cercano alleati per contrastare l'avanzata del nuovo virus. Guida l'esercito di cittadini volontari, l'avatar del prof spilimberghese Andrea Cossarizza (Università di Modena e Reggio Emilia), pioniere della ricerca su Covid-19, che ai giocatori fornisce le indicazioni per svolgere le analisi sui linfociti e al riconoscimento delle cellule coinvolte durante il processo di difesa dal nostro organismo. (L.P.)

