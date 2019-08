Spiagge sommerse da un mare di rifiuti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AMBIENTEUDINE Ogni minuto viene immesso in mare un camion di rifiuti. Così indicano le stime mondiali e il mare Adriatico non fa eccezione e su questo mare insistono le più note località balneari del Friuli Venezia Giulia. Stando ai campionamenti stagionali effettuati dall'Arpa regionale su dieci spiagge del litorale regionale, residenti e turisti non mostrano grande rispetto per il nostro mare.DATI ALLARMANTINel 2018, infatti, sono stati raccolti 1.045 oggetti per chilometro quadrato, con una media di 16,6 oggetti ogni 1.000 abitanti....