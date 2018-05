Spese pazze, l'accusa chiede condanne per dodici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'UDIENZATRIESTE La rappresentante della Procura generale di Trieste Paola Cameran ha chiesto al termine di un'udienza fiume, durata dieci ore ieri in Corte d'Appello del Tribunale del capoluogo giuliano, la condanna di 12 tra ex ed attuali consiglieri regionali. Si tratta degli esponenti politici coinvolti nell'inchiesta sui cosiddetti rimborsi allegri percepiti dai gruppi consiliari nel periodo 2010-2012.LE RICHIESTEQueste nel dettaglio le richieste dopo la lunga requisitoria: 5 anni per l'ex pidiellino Piero Tononi; 4 anni e 8 mesi per...