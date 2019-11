Spese di personale al centro di un contenzioso costituzionale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONALEUDINE È in atto un contenzioso costituzionale innescato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, certo. Ma in attesa che i giudici delle leggi si pronuncino, il 2020 sarà l'anno entro il quale va conseguito l'obiettivo di contenimento del limite di spesa, ancora fissato al livello rilevato nel 2004, ridotto dell'1,4% al netto dei rinnovi contrattuali. Come dire che le varie Aziende del Servizio sanitario regionale, peraltro alle prese con l'imminente riassetto territoriale e funzionale, in base alle Linee di gestione regionali per il...