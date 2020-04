Anche l'Austria, dopo aver semi blindato i confini con l'Italia e la Slovenia, stringe la cinghia sulle libertà di circolazione. Dopo aver sospeso le attività scolastiche due settimane fa, ordinando tamponi a campione e la chiusura totale di alberghi e pensioni, da domani scatterà anche in Carinzia l'obbligo di indossare la mascherina per coprire naso e bocca nei supermercati e negli spazi con superficie superiore ai 400 metri quadrati. Nelle abitazioni private e in occasione dei matrimoni, potranno essere presenti al massimo 5 persone esterne al nucleo familiare, dieci per i funerali. Il governo austriaco sta valutando la chiusura dei mercati viennesi, mentre da giorni ha ridotto dalle ore 7 alle 18 l'orario di apertura del valico di Coccau per il Friuli Venezia Giulia, chiudendo con i jersey in cemento anche i valichi di Pramollo, da Pontebba, e quello di Fusine Laghi, oltre a quello Villaco e Kraniska Gora, tra Austria e Slovenia. Di fatto il traffico da e per lItalia si snoda solo lungo l'autostrada. A ieri, in Austria si sono registrati 158 decessi e 11129 contagiati, con il più alto tasso di decessi per milione di abitanti nell'area europea centro orientale.

