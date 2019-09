Spaccio di droga, due arrestati e una minore deferita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VICENDAUDINE Il continuo andirivieni di giovani nell'appartamento di un immobile della città di Udine occupato da due ragazzi, due cittadini italiani di 22 e 23 anni, non era passato inosservato. Il motivo di quell'incessante via vai lo hanno scoperto i Carabinieri quando sono entrati in casa. All'interno dell'abitazione c'erano 30 grammi di cocaina e 400 grammi di marijuana oltre a tutto il necessario per il confezionamento delle dosi. L'appartamento della droga è stato scoperto in città il 30 agosto scorso dai Carabinieri della Sezione...