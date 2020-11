IL CASO

UDINE Cinque le persone denunciate a Udine, a seguito dei nuovi controlli straordinari dei Carabinieri del capoluogo friulano nella delicata zona di Borgo Stazione per reprimere e prevenire fenomeni di microcriminalità, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti. Sono stati deferiti un cittadino tunisino di 21 anni senza fissa dimora, un 26enne e un 24enne, entrambi cittadini afghani, e un 25enne cittadino pakistano, sorpresi tra via Ciconi, piazza della Repubblica, via Roma e via Manzini, in violazione del provvedimento del divieto di ritorno nel comune di Udine emesso dal Questore. Non avrebbero dovuto trovarsi in città. È stato denunciato, per guida in stato di ebbrezza, con un tasso di 0,96 grammi litro, un ragazzo di 24 anni, italiano, residente a Udine, sorpreso alla guida della propria auto in via Cividale. I controlli sono stati eseguiti dal personale dei militari dell'Arma della Sezione Radiomobile della Compagnia di Udine.

NUOVI RINTRACCI

Nel corso della scorsa notte, i Carabinieri della Stazione di Campoformido hanno rintracciato cinque cittadini di nazionalità bengalese e pakistani, irregolari sul territorio nazionale, senza documenti. Tutti sono risultati essere in buono stato di salute e sono stati collocati nella ex caserma Cavarzerani, nell'area di accoglienza di recente istituzione. Sono stati avviati al triage sanitario e saranno posti in quarantena fiduciaria perché proveniente da Paesi a rischio, provenienti dalla Rotta Balcanica.

FURTO A BUJA

Martedì sera, intorno alle 20, le guardie giurate del Corpo Vigili Notturni sono state allertate per un furto messo a segno negli spazi della ditta Morenica Asfalti di Buja. I ladri sono entrati in un ufficio e hanno asportato il monitor di personal computer, dopo aver forzato una porta. È scattato l'allarme che ha impedito loro di rubare altri beni e che ha fatto intervenire sul posto i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo e il responsabile dello stabilimento.

MANDATO EUROPEO

La Polizia di Stato di Udine, con il coordinamento della locale Procura e della Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, nei giorni scorsi ha arrestato un 45enne cittadino moldavo, grazie a un mandato di arresto europeo eseguito dalla Polizia rumena. L'uomo deve scontare una pena di quattro anni, 11 mesi e 28 giorni di reclusione, a seguito delle condanne dei Tribunali di Udine e Trento, per reati commessi tra il 2009 e il 2016. Il 45enne era in possesso di un permesso di soggiorno in Italia, dove era residente fino al 2017 a Trento. Il cittadino moldavo è stato condannato per un episodio di furto avvenuto nel 2009, quando in provincia di Trento aveva rubato alcune parti di un mezzo pesante posteggiato in strada. Poi, era stato indagato e condannato per maltrattamenti in famiglia, per aver usato violenza nei confronti dell'ex moglie. Infine, nel 2016, è stato denunciato e condannato perchè era stato sorpreso, a Palmanova, a bordo di un furgone che trasportava numerosi attrezzi agricoli rubati in un'azienda agricola trentina. Dopo le condanne, si era trasferito, anche per sfuggire ai provvedimenti giudiziari italiani, nel suo Paese, dove è stato arrestato. Sono in corso le procedure di estradizione.

