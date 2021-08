Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Si aggirava per la spiaggia di Grado con droga, un tirapugni e una pistola Glock priva di tappo rosso, perfetta riproduzione di quella originale, occultati nello zaino: i carabinieri lo hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, porto abusivo di armi e ricettazione. È successo durante i controlli di Ferragosto. Il ragazzo mentre veniva accompagnato in caserma ha tentato anche di disfarsi di nove dosi di...