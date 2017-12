Sotto l'albero un piano anti-doppioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AVVENTOTARVISIO Oltre quaranta appuntamenti tra concerti, mostre, mercatini e spettacoli senza dimenticare il divertimento per i bambini. Avvento e Natale in Valcanale è un ambizioso progetto di valle che dal primo dicembre alla Befana vedrà Tarvisio, Malborghetto-Valbruna e Pontebba unite in una programmazione coordinata di eventi. L'accusa che spesso viene fatta ai Comuni della Valcanale, infatti, è quella di non sedersi attorno a un tavolo per una pianificazione che eviti l'accavallarsi di manifestazioni. A colmare questa lacuna ci...