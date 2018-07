Sostegno al reddito, anticipo per 7mila

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTRIESTE «Il sistema sanitario presenta dei punti di crisi, elementi che non migliorano» dunque «faremo una discussione con le forze politiche, medici e professioni sanitarie che però non potrà durare anni ma solo qualche mese perché alla fine le decisioni vanno prese». Lo ha chiarito in terza commissione del Consiglio regionale, ieri mattina a Trieste, l'assessore alla Salute Riccardo Riccardi (che il 30 incontrerà la Corte dei conti) illustrando la parte della manovra di assestamento di bilancio di sua competenza che vale 26...