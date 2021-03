IL CASO

UDINE Ancora polemiche sull'ordine del giorno a tutela della vita, della natalità e della genitorialità appena approvato dalla maggioranza di centrodestra in Comune a Udine. «La restrizione del diritto all'aborto è una delle punte di lancia della destra in alcuni Paesi d'Europa come la Polonia, dove ormai è di fatto quasi proibito. Come altre amministrazioni di destra in Italia, anche chi guida il Comune di Udine lavora per introdurre subdolamente azioni che vanno contro le donne e farci tornare indietro di decenni. Abbiamo già visto al Congresso delle famiglie di Verona come funziona il metodo della demonizzazione: da affermazioni apparentemente positive si scivola subito verso la discriminazione di gay, aborto, unioni civili e tutto quello che l'ideologia tradizionalista giudica innaturale e quindi da condannare ed emarginare». Lo afferma la deputata Debora Serracchiani. «Con acre sdegno e delusione profonda, l'Associazione Fvg Pride odv - in una nota - condanna fermamente le recenti azioni intraprese dal Comune di Udine, che hanno il non troppo velato intento di minare la dignità e il diritto di autodeterminazione delle donne e di finanziare con denaro pubblico politiche e realtà antiabortiste». Contro l'ordine del giorno che mirava a istituire un tavolo sulla natalità anche le Donne in nero esprimono«ferma contrarietà a tale progetto ideologico e sessista».

