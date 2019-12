CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SOSTA SELVAGGIAUDINE La sosta selvaggia nel cuore della città spinge l'amministrazione comunale a correre ai ripari: negli ultimi due giorni, infatti, sono state emanate alcune ordinanze per proteggere il centro dal comportamento di alcuni automobilisti che in questi giorni lasciavano l'auto sull'area antistante alla Loggia del Lionello, a bordo strada, lungo entrambi i lati. Da adesso, quindi in piazza Libertà, nel tratto tra l'incrocio con via Vittorio Veneto e via Manin, non si potrà più transitare né, tanto meno, sostare (ed è stata...