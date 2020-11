LE REAZIONI

CASTELNOVO E CLAUT Sollevati, consapevoli di aver evitato l'imposizione di misure che nelle scorse ore non solo erano state percepite come eccessivamente dure, ma anche come concettualmente sbagliate. Il sindaco di Claut, Gionata Sturam e il suo omologo di Castelnovo del Friuli, Juri Del Toso, si sono appena scollegati dalla riunione online con i vertici politici regionali. Hanno appreso che non sarebbero più finiti in zona rossa, ma che la popolazione dei rispettivi comuni sarebbe stata testata per arginare i contagi e spegnere i focolai. «Una scelta davvero di buon senso - ha commentato a caldo il primo cittadino di Claut, Gionata Sturam - che avevamo caldeggiato. Abbiamo garantito il massimo sostegno all'iniziativa varata dalla Regione. In questo modo avremo una fotografia fedele della situazione attuale nel nostro comune. Ora faccio appello alla popolazione: l'adesione dovrà essere pressoché totale, solo così avremo un ottimo risultato. Siamo pronti a partire, il dialogo con il Fvg è sempre stato cordiale e responsabile». Dal primo cittadino di Castelnovo del Friuli, invece, arriva un secondo consiglio destinato alle autorità regionali. «Sarebbe più utile - spiega Juri Del Toso - estendere il tracciamento a tappeto anche ai comuni che confinano con Castelnovo. Noi siamo un paese piccolo, che però ha moltissimi rapporti con i territori immediatamente confinanti: le persone vanno a scuola, nei negozi, si spostano soprattutto nel giro di pochi chilometri. Ecco perché l'operazione dovrebbe essere più capillare. In ogni caso siamo sollevati che non sia stata decisa la zona rossa, che a nostro parere non sarebbe servita e sarebbe stata pesante». Dall'altro lato della cornetta c'è la Regione, che ha sostenuto un dibattito anche acceso con i primi cittadini coinvolti. «Abbiamo ottenuto la massima condivisione delle misure da parte di tutti i sindaci - è la nota diffusa dallo staff del presidente Fedriga - e in questo periodo non è un fatto scontato». Ora il dialogo proseguirà, perché l'operazione dovrà essere coordinata ai massimi livelli.

M.A.

