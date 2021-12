SALUTE

UDINE Non ci sono solo i dipendenti no vax sospesi, ma c'è anche chi ha differito la vaccinazione «che è sollevato dall'assistenza diretta», come ricorda il segretario delle Rsu di AsuFc Massimo Vidotto, c'è chi si licenzia per andare a lavorare nel privato e c'è il calo di organico mai colmato indipendentemente dalla pandemia. Anche la Cisl fa sentire la sua voce per segnalare una situazione potenzialmente esplosiva. «Nell'ultima riunione - ricorda Giuseppe Pennino (Cisl Fp) - abbiamo chiesto alla direzione generale di darci i dati. Ci preoccupano i numeri del personale sospeso e dei dipendenti che si stanno dimettendo: non solo infermieri, ma anche oss e assistenti sanitari. Siamo preoccupati per l'aumento del carico di lavoro che pesa sul personale che rimane in servizio. L'accordo sulle Rar, infatti, a tutt'oggi non è stato chiuso: abbiamo chiesto al direttore la certezza che la direzione centrale autorizzi ulteriori prestazioni aggiuntive, quel meccanismo per cui, nel momento in cui non si fanno nuove assunzioni a tempo determinato, si può chiedere al personale dei turni o delle prestazioni extra. In questo caso abbiamo sollecitato prestazioni aggiuntive che esulino dalla campagna vaccinale. Finora infatti abbiamo avuto risorse per la campagna di immunizzazione, ma ne mancano per il personale che lavora fuori dall'area pandemica e che si trova in sofferenza». Vidotto mette in fila i numeri, che parlano di «un calo enorme certificato dai numeri ufficiali della stessa AsuFc fra il 31 dicembre 2018 e il 30 giugno 2021: i dipendenti risultavano 307 in meno, di cui 239 del comparto e 68 dirigenti. Guardando al primo semestre 2021 e lasciando da parte la dotazione covid, AsuFc certificava - sostiene Vidotto - la perdita di 67 profili infermieristici nel bilancio fra entrate e uscite. Come Cisl abbiamo chiesto l'aggiornamento dello stato di fatto a fine anno. Abbiamo infatti sentore che quei 67 certificati al 30 giugno si siano moltiplicati se non per due addirittura per tre. Inoltre abbiamo notizie di licenziamenti di dipendenti che scelgono il privato per colpa delle condizioni gravose di lavoro. Oltre al personale sospeso c'è anche il tema di chi ha differito la vaccinazione: abbiamo chiesto anche qui di avere i numeri aggiornati». In questo contesto, secondo Vidotto e Pennino, pare «fuori luogo avere dei limiti di spesa, che dipendono dal livello nazionale, sul personale. In piena pandemia la sanità va rinforzata: bisogna ridare ossigeno al comparto».

I sindacalisti guardano con preoccupazione anche ai nuovi contagi. Ieri in Fvg su 9.835 tamponi molecolari sono stati rilevati 789 nuovi contagi (8,02%) e su 21.247 test rapidi 148 casi (0,70%). Prima fascia di contagio quella degli under 19 con il 23,69% dei nuovi positivi, a seguire la 40-49 anni con il 18,14%, quella 50-59 anni con il 15,69%. Dodici i morti, fra cui anche un uomo di 89 anni di San Giorgio di Nogaro, un 73enne di Paluzza e un 73enne di Torreano. In AsuFc 3 positivi.

Cdm

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA