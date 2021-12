(cdm) Si ridimensiona l'attività chirurgica dell'ospedale di Udine. Per il momento, infatti, la situazione dei ricoveri covid dei pazienti più gravi non permette di riassorbire l'ampliamento della terapia intensiva destinata ai malati contagiati dal virus. I quattro posti di Rianimazione covid, quindi, restano. Questo, come anticipato già lo scorso fine settimana dal direttore medico di presidio Luca Lattuada, porta con sé delle conseguenze inevitabili, dal momento che il personale necessario per l'operatività delle postazioni di Intensiva è lo stesso che assicura anche le sedute nelle sale operatorie.

Fortunatamente, però, allo stato sembra che il ridimensionamento sarà meno drastico del temuto (il rischio ipotizzato in un primo tempo era quello di dover tagliare fino a un centinaio di operazioni programmate in una settimana). «I quattro posti di Intensiva covid - diceva ieri mattina Lattuada - per ora sono rimasti. Stiamo riducendo un po' le attività chirurgiche programmate. Ma è andata meglio del previsto. Oggi (ieri ndr) è saltata una sala sulle 23 che assicuriamo ogni giorno». Fondamentale si sta rivelando la mutua solidarietà con gli altri presidi sanitari: un puzzle complicato che sembrava dare i suoi frutti. «È in corso una manovra con gli altri ospedali, da San Daniele a Tolmezzo, per cercare di ridurre di poco gli interventi a Udine».

