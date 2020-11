IL QUADRO

UDINE Il termometro della fase è quello degli ospedali, dai pronto soccorso all'occupazione di posti letto per pazienti Covid positivi, soprattutto nelle terapie intensive. Attualmente, per quest'ultima voce, ci sono 9 regioni che superano la soglia critica. Soglia che il Ministero della salute ha fissato al 30%. Il Friuli Venezia Giulia si colloca sotto al 22%, stando al monitoraggio curato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), il 5% sopra il vicino Veneto (dati aggiornati al 3 novembre). Per quanto riguarda, invece, la percentuale di posti letto in area non critica occupata da pazienti Covid-19 la nostra regione si ferma al 13%. Numeri che potrebbero crescere, ma che per ora fanno reggere, seppure con difficoltà, le nostre strutture sanitarie dove si trova ospedalizzato il 4% sul totale dei positivi, sotto la media italiana che sui attesta al 6%. E ben sotto la media nazionale è il numero di pazienti ricoverati in area non critica per 100.000 abitanti, 17 per il Friuli Venezia Giulia (215 in termini assoluti) a fronte dei 35 di media italiana. In quest'area sono a disposizione complessivamente in regione 1.535 posti letto stando alla rilevazione periodica del Ministero della salute. Pur non rientrando tra le regioni che hanno superato la soglia critica, anche in regione gli ospedali si stanno organizzando, o meglio riorganizzando.

Come conferma l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, ci sono state le prime sospensioni degli interventi chirurgici, quelli minori, non urgenti e riprogrammabili. Le forze sanitarie, dunque, convergono nuovamente sull'emergenza ma garantendo l'assistenza a tutti quei malati che non possono sospendere visite e trattamenti. Intanto l'Asufc ha prorogato la concessione in comodato d'uso alla Caritas di Udine degli appartamenti di proprietà dell'Azienda nel Comune di Palmanova, per consentire l'accoglienza dei migranti positivi al Covid asintomatici e/o con sintomi lievi, per conto della Prefettura di Udine. Il primo contratto scadeva il 15 ottobre, ma considerato che permane lo stato di emergenza e che la Caritas ha fornito la propria disponibilità a continuare il servizio, evidenziando però l'esigenza di maggiori spazi da mettere a disposizione per l'accoglienza, l'Azienda ha deciso di prolungare la disponibilità dell'edificio fino al 30 giugno 2021. E sempre all'AsuFc si studia la trasmissione del virus in provincia di Udine. L'Azienda, infatti, ha presentato regolare domanda di autorizzazione per svolgere uno studio non sponsorizzato, osservazionale senza farmaco e dispositivo retrospettivo, intitolato Ricostruzione probabilistica del network di trasmissione di SarsCoV-2 in provincia di Udine, in capo all'Istituto di Igiene ed Epidemiologia Clinica, diretto dal professor Fabio Barbone. Sperimentatore principale sarà la dottoressa Francesca Valent e lo studio prevede l'arruolamento di circa 14.000 pazienti: si concluderà entro il 31 dicembre 2020.

