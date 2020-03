Sono state 3.286 le persone controllate mercoledì dalle Forze dell'ordine in Fvg durante gli accertamenti per il rispetto delle disposizioni previste per il contenimento della diffusione del coronavirus. Di queste, 65 sono state denunciate per inosservanza. Durante i controlli sono state denunciate una persona per falso e 7 per altri motivi. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali, le forze dell'ordine nella stessa giornata ne hanno controllati 1.636 e denunciato per inosservanza un esercente. In provincia di Udine i Carabinieri della Compagnia del capoluogo continuano l'attività di monitoraggio per persone che vengono trovate in transito senza un giustificato motivo. I militari del Norm hanno denunciato infatti quattro persone. Una di questa è stata deferita anche perché inottemperante al divieto di ritorno nel comune di Udine, emesso dal Questore. Nella serata di mercoledì poi, a Udine, Majano e San Daniele, i carabinieri del Norm e delle locali stazioni, hanno denunciato altre quattro persone, sempre trovate a transitare in strada senza un giustificato motivo. Tra loro anche una ragazza di 21 anni di Udine, denunciata per evasione dagli arresti domiciliari e un ragazzo di 18 anni, residente in provincia, sanzionato amministrativamente perché trovato in possesso di 2 grammi di marijuana.

In Carnia la Polizia Locale dell'Uti, dal 12 al 25 marzo ha rilevato 13 infrazioni. Tra queste la più singolare è quella di un uomo che, fermato per un controllo, si è giustificato spiegando di essere uscito per portare il cane a fare un giro, ma sulle spalle aveva uno zaino alpino e sci da fondo: è stato quindi denunciato. Controlli sono stati eseguiti anche sulle seconde case dopo gli inviti dei sindaci a rimanere nei propri paesi di residenza. Inoltre crescono i comuni che con proprie ordinanze stanno bloccando il commercio ambulante di generi alimentari.

