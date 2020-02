Sono solo 5 le proposte inviate al Comune per l'arredo di via Mercatovecchio. Nonostante sia previsto anche un premio in denaro, il bando di idee per progettare il futuro del cuore cittadino sembra non aver avuto appeal sui professionisti. Per fare un confronto, il precedente bando di idee, quello del 2018 su piazza Primo Maggio, aveva raccolto 34 adesioni (nessuna adottata). Perplessa l'amministrazione: «È strano dice l' assessore Loris Michelini -: tutti parlano e fanno proposte su stampa e media, poi quando si tratta di dare un contributo alla città l'interesse cala. Se fosse stata una partecipazione gratuita, magari capirei, ma abbiamo anche previsto dei premi in denaro: 5mila euro al primo classificato, 3mila al secondo e 2mila al terzo. Pensavo che almeno i neo-laureati avrebbero approfittato per fare esperienza, anche perché non chiedevamo solo una proposta». Eppure, secondo Palazzo D'Aronco, era stata fatta pubblicità al concorso: «Lo abbiamo pubblicato sul sito - continua Michelini - ed è stato pubblicizzato sulla stampa, con comunicazione a tutti gli ordini professionali. Abbiamo anche prorogato la scadenza. Ma forse è anche vero che, in questi frangenti, si teme di esporsi al giudizio».

Ai partecipanti veniva chiesta una proposta di riqualificazione per promuovere commercio e turismo della strada, rendendo più accessibile la via e impiegasse materiali ecocompatibili e locali. La proposta doveva valutare la possibilità di collocare i dehors, come spazi commerciali di prodotti agroalimentari ed inserire eventuali aree verdi. Adesso spetterà alla commissione giudicare gli elaborati in base a valutazioni tecnica, architettonica e di sostenibilità economica. All'annuncio del bando, la Giunta aveva spiegato che il Comune avrebbe selezionato 10 progetti da sottoporre al parere dei cittadini (che ne avrebbero dovuto selezionare tre, fermo restando che l'ultima parola sarebbe comunque spettata alla Giunta), ma ora il voto popolare sembra ridimensionato: «La commissione ne sceglierà tre, che verranno premiati, e ci sarà una presentazione agli udinesi, una specie di esame popolare». Per l'arredo urbano di via Mercatovecchio, ci sono 250mila euro messi a disposizione dalla Cciaa.

