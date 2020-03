LA STORIA

UDINE Da 8 anni vive e lavora in Cina, dove ha avuto un notevole successo come progettista di scuole montessoriane, ma, dice, non ha mai spostato la residenza da Aquileia, da quel Friuli che resta comunque casa, un punto di riferimento in un mondo che cambia in fretta. Eppure, ora che è esplosa l'emergenza coronavirus e che tanti italiani, dalla Cina, sono scappati, l'architetto friulano Michele Lanari, 43 anni, ha scelto di restare a Pechino. «Devo dire la verità. In un certo senso non mi sono spostato perché mi sento più sicuro qui. Non che pensi che in Italia non sarei al sicuro. Ma viaggiare può essere molto pericoloso».

«A fine gennaio ero in vacanza, stavo sciando a Chongli. Quando si è diffusa la notizia del coronavirus, l'albergo all'improvviso si è svuotato, ti prendevano la temperatura quando facevi lo skipass... L'atmosfera era abbastanza sinistra, insomma». L'epicentro era lontano, a Wuhan, un posto che conosce bene, visto che proprio lì, con il suo studio Arka Design, «circa due anni fa» ha progettato «un asilo montessoriano da 190 bambini». Poi, per Lanari, il rientro a Pechino. «Avevo programmato di tornare in Italia per andare a Cortina, ma, vista la situazione, ho pensato di restare. Non era il momento di mettersi in viaggio. Poi, la situazione ha continuato ad essere sempre più preoccupante. Qui sono rimasti anche altri italiani, pure un altro architetto di San Vito». Così non è più partito, neppure quando sono tornati tanti connazionali. Poi, in Italia è scattato il blocco dei voli diretti da e per la Cina, ma, dice, «conosco italiani che sono comunque rientrati, anche dopo, con voli non diretti. Non ci sono controlli». Ma, aggiunge, «in questo periodo penso non sia giusto fare grandi polemiche. L'ho imparato qui in Cina. Anche qui, in un primo momento, qualcuno ha fatto notare come la situazione fosse stata mal gestita a Wuhan. Ma poi sono intervenuti e il regime è cambiato. Adesso credo che in Italia stiamo sperimentando sulla nostra pelle come non sia così scontato gestire una situazione del genere. Io mi sento abbastanza sicuro adesso a Pechino. Forse più sicuro che in Italia».

Il grande fratello cinese aiuta. E anche «la struttura stessa della società. Un esempio? In Cina ci sono grandi agglomerati urbani. Ed è facile isolare un compound. È facile organizzare un servizio di guardia che controlli chiunque entri ed esca, misuri la temperatura e chieda a tutti il numero di telefono. Così, se si verifica un contagio, il condominio viene chiuso e vengono contattate tutte le persone passate per di lì». Succede nel complesso dove ha casa, «nel quartiere delle ambasciate a Lingmaqiao», come nella 798 Art zone, «una cittadella supercontrollata» in cui ha lo studio, ma anche altrove. «Mi misurano la febbre almeno una decina di volte al giorno. Quando entro nel mio condominio, se esco e rientro con il cane. Quando vado in ufficio, ma anche se vado nella zona commerciale. C'è un'applicazione su Wechat che indica dove sono le persone contagiate così uno può evitare queste zone». Perché nel frattempo, dopo lo stop forzato causa coronavirus, la vita (e il lavoro) è ripartito, seppur «a ritmo minore». «L'altro giorno, per un meeting con un cliente nel suo ufficio, per entrare, ho dovuto registrarmi. Dal tuo numero di telefono possono risalire a dove sei stato nei 15 giorni precedenti in Cina controllando le celle. Chi arriva a Pechino dovrebbe auto-quarantenarsi e tutto questo può essere controllato con il telefono». Ma questo, più che turbarlo, lo rassicura.

«Questa cosa del supercontrollo mi fa un po' ridere. Io non ho nulla da nascondere e se vedono dove sono stato negli ultimi 15 giorni per me è solo un vantaggi», dice. Le precauzioni? «Tendenzialmente si usano i guanti. Se non hai la mascherina vieni visto come uno scellerato. Nel condominio dove sono stato ieri avevano messo dei kleenex per pigiare i tasti dell'ascensore». Lui, per fortuna, sta bene. Ma la quarantena, l'ha vissuta in prima persona. «Una coppia di amici è andata in Thailandia, un mio amico li ha raggiunti e poi è tornato in Cina, ma poi uno della coppia ha avuto un eccesso di febbre e tutti siamo dovuti andare in quarantena per due o tre giorni. Per fortuna era un falso allarme». Rientrare in Italia? «Pensavo di farlo a Pasqua, ma ritengo che rimanderò ancora. Rientrare adesso significherebbe fare la quarantena in Italia e poi al rientro in Cina. Vorrebbe dire un mese. E poi continuo a pensare che la cosa più pericolosa sia viaggiare».

