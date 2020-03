Sono oltre ottocento in provincia di Udine le attività che hanno fatto pervenire alla Prefettura comunicazioni o istanze per proseguire la propria attività in modo totale o parziale. Ma, fa sapere il Palazzo del Governo, si tratta di un dato in continuo aumento, visto che non è stato previsto un termine unico per la trasmissione. Per 336 attività è stato già completato il primo vaglio di ricevibilità. Un team composto dai dirigenti della Prefettura, Guardia di finanza, vigili del fuoco, Camera di commercio e uffici regionali è impegnato nella verifica più approfondita, che consiste nell'incrocio dei dati o degli accertamenti tecnici. Al lavoro contribuiscono anche le associazioni di categoria, con cui, fa sapere la Prefettura, sono già in programma degli incontri. E' stato necessario fare un lavoro di scrematura delle istanze arrivate più di una volta, ma l'operazione ha richiesto anche la gestione delle integrazioni di documenti e il dialogo costante con le aziende per garantire che la procedura avvenga attraverso l'iter standardizzato, con i moduli presenti sul sito della Prefettura. Dal 21 febbraio, inoltre, lo staff del Prefetto è impegnato a esaminare una trentina di disposizioni normative. Si sono tenuti diversi comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica per garantire il coordinamento delle forze di polizia. Sempre la Prefettura è impegnata a raccogliere i dati relativi ai controlli sulla legittimità degli spostamenti dei cittadini e dell'attività degli esercizi commerciali, provvedendo a irrogare le sanzioni nel caso sia necessario. Molti anche i contatti con i sindaci, ma anche i chiarimenti ai cittadini. Ma la Prefettura si è anche occupata di coordinare su richiesta della Farnesina diversi viaggi per il rimpatrio di connazionali dall'Austria e dalla Slovacchia.

