108.299. Ovvero oltre il 10% della popolazione del Fvg. È questo il numero di over 80 che dovrebbe essere sottoposto alla vaccinazione anti Covid, oltre a una fascia di 30mila cittadini ultranovantenni e che vivono con l'assistenza domiciliare. Le aziende sanitarie stanno aspettando le linee regionali per procedere con la campagna vaccinale a queste persone, dopo le rassicurazioni arrivate dalle case farmaceutiche sulla disponibilità delle dosi necessarie. Un tema toccato ieri in sede di consiglio regionale dalla rappresentante dei civici, Simona Liguori. E' sconcertante ha affermato - quanto sentito in aula: mentre ci sono Regioni che aprono le agende e che si muovono autonomamente e in anticipo per organizzare al meglio la fase 2 del piano di vaccinazioni, che toccherà le persone con più di 80 anni, in Fvg ad oggi questo non accade. Effettivamente ci sono regioni come la Lombardia che da fine febbraio attiverà un portale per le prenotazioni, al Piemonte, dove il calendario è programmato a partire dal 21 di questo mese. Abbiamo riportato le richieste di tante persone che vogliono sapere come comportarsi per accedere alla vaccinazione ha sottolineato Liguori - ma la giunta regionale non è stata ancora in grado di dare indicazioni sulla gestione dal punto di vista operativo, rimandando a quanto stabilito dal Ministero della Salute. Effettivamente le telefonate che arrivano ai dipartimenti di prevenzione sono in costante aumento da parte dell'utenza anziana che chiede informazioni per il vaccino. Un tema su cui Liguori ribadisce l'importanza di informare la popolazione. Chiarire modalità, tempi e organizzazione della somministrazione è fondamentale per favorire l'adesione e rassicurare gli scettici aggiunge la consigliera presentando una mozione per avviare da subito una campagna informativa plurilingue.

Lisa Zancaner

