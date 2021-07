Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CLASSIFICHE E POLEMICHEUDINE Cala il consenso per il sindaco di Udine Pietro Fontanini, che scende sotto il 50 per cento. A dirlo è Govervance Poll, la classifica che il Sole 24 ore pubblica ogni anno e che riguarda presidenti di Regione e primi cittadini dei capoluoghi italiani. Ma lui scherza: «Per vincere mi basta lo 0,3% in più».LA CADUTARispetto all'anno scorso, Fontanini ha perso 17 posizioni, passando dal 73. al 90. posto (su un...