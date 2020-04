Nel primo giorno di validità della nuova ordinanza Fedriga sono proseguiti i controlli delle forze dell'ordine per far rispettare le regole. L'attenzione principale si è spostata sugli assembramenti e sull'uso delle mascherine. Lunedì sono state fermate in regione 3.825 persone: 111 sono state sanzionate per non aver rispettato ordinanze e decreti. Nessuna denuncia per falso nelle autocertificazioni, mentre per 3 persone è scattata la denuncia per altri reati. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 1.156, con tre sanzioni per aver violato le regole, ma nessuna chiusura è stata disposta dalle autorità. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Prefettura di Trieste. Non è stata ancora invece ufficializzata la nuova autocertificazione da scaricare in vista del 4 maggio, quando partirà la fase 2. Occorrerà ancora qualche ora di tempo per scaricare il nuovo modulo dai siti ufficiali del ministero degli Interni. Nelle ultime ore, infatti, stanno circolando alcune bozze che aggiungono ai tre punti già previsti dalle vecchie autocertificazioni anche il quarto punto sullo spostamento per andare a far visita ai congiunti. Tuttavia, si fa riferimento in questa bozza al Dpcm del presidente del Consiglio firmato lo scorso 26 aprile. Ma su questo aspetto, i tecnici del Viminale stanno ancora valutando alcuni punti che non sono chiarissimi e che prenderebbero in considerazione non soltanto gli spostamenti per andare a trovare i congiunti, ma anche quelli verso le seconde case.

